Tüm yurtta olduğu gibi Pamukkale ilçesinde de kar yağışı etkisini gösterdi. Pamukkale Belediyesi, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele çalışmalarına hızla başladı.

Yüksek rakımlı mahallelerde yoğun kar yağışı

Pamukkale’nin yüksek rakımlı mahalleleri olan Cankurtaran, Uzunpınar ve çevre mahallelerde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Hafta içinde merkez mahallelerde de kar yağışının artması beklenirken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Pamukkale karla mücadelede hazırlıklı

Pamukkale Belediyesi, kar yağışının ilçe halkını olumsuz etkilememesi için günler öncesinden hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri ekipleri, kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yaparak yolları açık tutmayı sürdürüyor. İlçe genelinde iki bölgeye ayrılan ekipler, toplam 2 greyder, 3 kepçe, 4 kar küreme aracı ve çok sayıda personel ile kar mesaisine devam ediyor.

“Tüm yollarımız açık”

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, ilçede tüm yolların açık olduğunu belirterek, “Pamukkale’de kış mevsiminin güzelliğini yaşarken, vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için tüm ekiplerimiz hazır durumda. Kar yağışı etkisini gösterdiği anda müdahaleye başladık, özellikle yüksek rakımlı mahallelerimizde kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızla yolları açık tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara anında müdahale ederek hizmet veriyoruz” dedi.