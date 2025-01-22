Pamukkale Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde kapsamlı bir park projesini tamamlayarak halkın kullanımına sundu. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik alana inşa edilen parkı hizmete açtıklarını duyurdu. Halı saha, uçak temalı çocuk oyun alanları ve spor aletleriyle donatılan park, bölge halkı için sosyal yaşam alanı sağlıyor.

“Pamukkale'miz hak ettiği değeri görecek”

Başkan Ertemur, park projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Pamukkale’miz hak ettiği değeri görecek demiştik. Mahallelerimizi güzelleştirme projelerine hız kazandırdık" diyerek, Cumhuriyet Mahallesi'nde atıl durumda bulunan basketbol sahasını değerlendirerek her yaş grubuna hitap eden bir park oluşturduklarını belirtti.

"Artık bu park sizlere emanet"

Parkta 2 bin metrekare yeşil alan, uçak temalı oyun grupları, ahşap tırmanma elemanları, spor aletleri, yürüyüş yolları ve oturma alanları yer alıyor. Işıklandırma sistemiyle geceleri de kullanıma açık olan park, hem gündüz hem de gece halkın sosyal yaşamına katkı sağlayacak. Başkan Ertemur, parkı gezerken, “Pamukkale’miz hak ettiği değeri görecek demiştik. Hizmetlerimizde kalitemizi yükseltirken, mahallelerimizi güzelleştirme projelerine de başladık. Burada, atıl durumdaki basketbol sahasını değerlendirmek istedik. Baktık ki o bölgedeki vatandaşlarımızın sosyal yaşam alanları yok. Bizler de, mevcut alanda her yaş grubuna hitap edecek bir park yapmayı planladık. Halı sahasıyla, uçak temalı çocuk oyun gurubuyla, spor aletleriyle, kamelyalarıyla, oturma banklarıyla, yürüyüş yoluyla, ahşap tırmanma elemanlarıyla Cumhuriyet Mahallemize yakışan bir park olsun dedik. Belediyemiz birimleri gerçekten ivedilikle ve titiz bir çalışma ile çalışmalarını tamamladı. Hem gündüz hem de gece vatandaşlarımızı ağırlayacak, arkadaş buluşmalarının, hoş sohbetlerin mekânı olacak parkımız artık vatandaşlarımıza emanet” dedi. Vatandaşlar da Başkan Ertemur'a park için teşekkür ederek, parkı koruma sözü verdiler.