UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, atlı jandarma timi turistlerin güvenliğini sağlamak için aktif olarak görev yapıyor. Geçici görevle Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) görevlendirilen tim, Hierapolis Antik Kenti ve travertenler bölgesinde devriye görevini sürdürüyor.

Askerlerimiz devriyede

Atlı Jandarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ali Pınar ve Jandarma Astsubay Çavuş Hasan Cakıcı yönetimindeki ekip, araçla erişilemeyen noktalarda turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamak için görev alıyor. Günlük devriyelerini tamamladıktan sonra Karahayıt Jandarma Karakolu'nda dinlenen tim, atların bakımını da burada gerçekleştiriyor.

Turistlerden atlara büyük ilgi

Özellikle çocukların ve turistlerin ilgi odağı haline gelen atlar, ziyaretçiler tarafından sevgiyle karşılanıyor ve bolca fotoğraf çektiriliyor. İstanbul'dan gelen bir ziyaretçi, atlı timin varlığının kendilerini güvende hissettirdiğini ve bölgenin güzelliklerini daha önce bilseydi daha önce ziyaret edeceğini belirtti. Ayrıca, atlarla vakit geçirmenin ve onları sevmenin keyfini çıkaran turistler, Pamukkale'de yapılan güvenlik çalışmalarını takdirle karşılıyor.