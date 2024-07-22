Denizli'nin Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde 38 yaşındaki çiftçi İbrahim Gerü, traktör ile tarla sürerken fenalaşarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni, tarla sahibi tarafından bulundu.

Traktörde hayatını kaybetti

Olay, Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörüyle tarla sürmekte olan İbrahim Gerü, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Birkaç saat sonra tarlasına gelen tarla sahibi, Gerü’yü hareketsiz halde buldu. Durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildiren tarla sahibinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Sağlık ekipleri ölümünü tespit etti

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede İbrahim Gerü’nün saatler önce yaşamını yitirdiğini belirledi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Gerü'nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Cenazesi otopsiye gönderildi

İbrahim Gerü'nün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.