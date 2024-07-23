20 Temmuz Dünya Satranç Günü, Denizli’nin gözde doğal ve kültürel mirası Pamukkale’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ve Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, minik satranç tutkunları Pamukkale travertenlerinin eşsiz manzarasında satranç oynama fırsatı buldu.

Satrancın 58. Yıldönümü Pamukkale’de anıldı

UNESCO tarafından 20 Temmuz 1966’da ilan edilen Dünya Satranç Günü’nün 58. yıldönümü, Pamukkale'nin muazzam travertenlerinde kutlandı. Etkinlik, hem profesyonel hem de amatör satranç oyuncularının bir araya gelerek, strateji ve yeteneklerini sergilediği keyifli bir gün sundu.

Satranç her yaşta her ortamda oynanabilir

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, etkinlikteki konuşmasında, Dünya Satranç Günü’nün önemini ve satrancın zihinsel gelişim üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı. Tülay, satrancın her yaş ve ortamda oynanabilen bir spor olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin satranç tutkusunu artırmada büyük rol oynadığını ifade etti.

Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ise Pamukkale’nin tarihi ve doğal güzellikleri arasında yapılan bu etkinliğin, hem sporun hem de kültürel mirasın tanıtımı açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. İlman, satranç sporuna olan ilgiyi artırmak için bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.