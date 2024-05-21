Pamukkale'nin tarımsal potansiyelini gözler önüne seren erkenci kayısı hasadı, coşkuyla kutlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir ÇINAR, Müdür Yardımcısı Saffet ÜGE, Ziraat Odası Başkanı Hamdi GEMİCİ, üretici Talat ÖZKAN ve İl/İlçe Müdürlüğü teknik personellerinin de katıldığı hasatta, bu yıl rekoltenin oldukça yüksek olması bekleniyor.

Verimli Arazilerde Yetişen Lezzetli Kayısılar

İklim özellikleri sayesinde kekik, nar ve ayva gibi birçok ürünün de yetiştirildiği Pamukkale'de, bu yıl açık alandaki bahçelerde erkenci kayısı hasadı başladı. Verimiyle memnun eden kayısılardan dekar başına 4.000-4.500 kilogram arası rekolte bekleniyor. 2023 yılında Pamukkale'de 252 hektar alanda 513 ton kayısı üretimi gerçekleştirilmişti.

Türkiye Kayısı Üretiminde Önemli Bir Yer Tutuyor

Türkiye kayısı üretiminin %0,28'i Denizli'de gerçekleştiriliyor. Denizli, bu alanda Türkiye'de 22. sırada, Ege Bölgesi'nde ise 4. sırada yer alıyor. Pamukkale ilçesinde tarımla uğraşıp ihracat da yapan bahçe sahibi Talat ÖZKAN, hasat etkinliğine katılan İl Müdürü Şakir ÇINAR'a Ninfa çeşidi kayısı hakkında bilgi verdi. Üretim aşamasında yaptıkları çalışmaları ve piyasadan beklentilerini anlatan ÖZKAN, bu yıl kayısı fiyatlarının da üreticileri memnun edeceğini umut ettiğini dile getirdi.

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi GEMİCİ: "Ninfa erkenci kayısı çeşidinin çok bakımlı yetiştirildiği bir bahçedeyiz. Bu çeşidin renk yapısı itibarıyla 4-5 kalemde aralayarak hasadı yapılıyor, olgunlaşan meyveleri alınıyor. Burada önemli olan ürünün bozulmadan, yüke dayanabilecek kapasitede iken hasat edilmesi. Pamukkale ilçemiz ürün deseninde sadece bir ürünü görüyoruz burada, bunun yanı sıra Hicaz Narı ve Ayva çeşitlerimiz var ön plana çıkan. Bölge olarak gayretli insanlarımızın olduğu çalışkan bir bölge. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum. İnşallah hep birlikte sıkıntıların giderilmesi noktasında, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerimiz her zaman sahada. Bizler üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çözüm bekleyen her konuda elimizi taşın altına koymaya hazırız."

İl Müdürü Şakir ÇINAR: "Aslında Pamukkale Travertenleri ile sıcak suyu ile ünlü olurken hemen burada kuş uçumu çok yakın bir mesafede biz Pamukkale'nin bu tarafında erkenci kayısı hasadı ediyoruz. Geçtiğimiz haftada Honaz ilçemizde erkenci kiraz hasat ettik. Üzüm'de her ne kadar sahil bölgelerinde; Mersin'de, Manisa'da ve İzmir'de üzüm varken bizde turfanda üzüm yetiştirebilen bir iliz. Dolayısıyla bu Denizli tarımının ne kadar güçlü olduğunu, buradaki çiftçinin ne kadar bilinçli olduğunu, modern tarımı çok rahat uygulayabildiğini gösteriyor. Dolayısıyla biz üreticimizin yanında olmaya, alnının terini silmeye devam edeceğiz."

Pamukkale'de yetişen erkenci kayısılar, lezzeti ve aromasıyla sofralara renk katacak. Bölgedeki üreticiler için de önemli bir geçim kaynağı olan bu ürün, tarımsal kalkınmaya da katkı sağlıyor.

