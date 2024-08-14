Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur’un seçim sürecinde vaadettiği "Halk Ekmek Projesi" nihayet hayata geçti. Proje, Aktepe ve Karşıyaka mahallelerinde uygulanmaya başlandı ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi

Aktepe ve Karşıyaka mahallelerinde başlayan halk ekmek uygulaması, ekmeğin piyasa fiyatı olan 10 TL yerine 6 TL’ye satılmasıyla vatandaşları memnun etti. Aktepe Mahallesi’nden Celil Yolcu, "Başka yerlerde duyuyorduk ama mahallemize bu hizmetin getirilmesi çok iyi oldu. İnşallah hayırlı olur" dedi. Başak Atayemiş ise, "Bakkalda ekmek 10 TL, burada 6 TL. Aradaki fark cebimizde kalıyor. Belediye başkanımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Karşıyaka Mahallesi’nden Mehmet Şengül de, "Başkanımız söz verdi ve yerine getirdi. Ekmek almak için Merkezefendi’ye gidiyorduk, şimdi mahallemizde. Hem hizmet hem de tasarruf sağlıyoruz. İyi oldu" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar hizmetten memnun

Aktepe Mahallesi Muhtarı Yasin Arılık, projeden memnuniyetini belirterek, "Halk Ekmek hizmeti çok güzel oldu. Mahallemizde yavaş yavaş iyileştirmeler yapıyoruz. Çocuklar için parklar düzenleniyor. Halk ekmek uygulamasından halkımız oldukça memnun" dedi. Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Tuncay Orhan da, "Karşıyaka halkı belediyemizin hizmetlerinden çok memnun. Halk ekmek projesi için başkanımıza teşekkür ederim. Talep çok yoğun ve hizmet kalitesi yüksek" diye konuştu.

"Ekonomik krizi göz önünde bulundurduk"

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, "Pamukkale halkımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çöp poşeti uygulamamız devam ederken, halk ekmek büfelerimizi diğer mahallelerimizde de en kısa sürede hayata geçireceğiz. Ekonomik krizi göz önünde bulundurarak ekmeğin fiyatını 6 TL yaptık. Derman belediyecilik anlayışımızla destek olmaya devam edeceğiz" dedi.