Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde yaşanan üzücü olayda, 40 yaşındaki Cemil Eviyakınoğlu evinde ölü olarak bulundu. Eviyakınoğlu'nun yakınları, uzun süredir haber alamadıkları şahsı evinde bulduklarında kalorifer borusuna asılı halde gördüler.

Olay, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Eviyakınoğlu'nun yakınları, dün akşamdan beri haber alamadıkları şahsı bugün öğle saatlerinde evinde buldular.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Eviyakınoğlu'nun bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Cemil Eviyakınoğlu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi adli tıp morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Eviyakınoğlu'nun olay sırasında evde yalnız olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.