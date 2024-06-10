Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Vatan Bulvarı’nda polis ekipleri rutin kontrol sırasında şüphelenerek durdurdukları motosikletin sorgusunu yaptı.

Sorgulamada, motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Hüseyin A.'nın ehliyetinin olmadığı, kullandığı motosikletin çalıntı olduğu ve üzerindeki plakanın başka bir araca ait olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, sürücü Hüseyin A.'yı gözaltına alırken, çalıntı motosikleti yediemin deposuna çekti. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.