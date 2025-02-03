Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen “Sömestr Çocuk Şenliği” ile Pamukkale'deki çocuklar, yarıyıl tatilini dolu dolu eğlenceyle geçirdi. 4 gün süren etkinliklerde çocuklar, çizgi film karakterleri ve çeşitli eğlenceli gösterilerle keyifli bir tatil yaşadı.

Eğlence dolu günler Pamukkale’de çocukları buluşturdu

Pamukkale Belediyesi'nin düzenlediği "Pamukkale Belediyesi Sömestr Çocuk Şenliği", minik katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan etkinlik, son gününde Aktepe Sosyal Tesisleri'nde taçlandırıldı.

Başkan Ali Rıza Ertemur’un da çocuklarla buluştuğu şenlik, çeşitli tiyatro gösterileri, danslı müzikaller, maskotlar, yüz boyama ve sihirbazlık gösterileriyle renklendi. Çocuklar, özellikle "Maceracı Yüzgeçler"in kahramanlarıyla gerçekleştirdiği eğlenceli müzikal gösteriye büyük ilgi gösterdi.

Başkan Ertemur: "Çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz"

Şenliğin son gününde çocuklara seslenen Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, etkinliklerin devamının olacağını müjdeledi. Çocuklara, eğlenceli bir tatil geçirmeleri temennisinde bulunan Başkan Ertemur, başarılarının devamını diledi ve şehrin her köşesinde yüzleri güldürmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Aileler etkinliklerden memnun, çocuklar enerjilerini attı

Sömestir Şenliği’ne katılan anne babalar, çocuklarının eğlenceli vakit geçirmesinden oldukça memnun kaldı. Katılımcılardan Anaokul öğretmeni Aynur Sönmeztürk Sevgin, etkinliğin hem eğitici hem de keyifli olduğunu belirterek, "Bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine katkı sağladığını düşünüyoruz. Çocuklarımıza telefonlardan uzak, eğlenceli bir ortam sunduğunuz için teşekkür ederiz" dedi.