Genç girişimci Sadık Olpak’tan lezzetli tanıtım

Denizli’de yaşayan 20 yaşındaki Sadık Olpak, babası Durmuş Olpak ve amcası Şahin Olpak’tan öğrendiği kebapçılığın yeni nesil temsilcisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Olpak, Denizli’nin coğrafi işaret tescilli geleneksel lezzetini dünyaya tanıtmak için hazırladığı proje kapsamında, haftanın bir günü Pamukkale’yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere kendi elleriyle hazırladığı kebapları ikram ediyor.

Yerli ve yabancı turistler tandır kebabını çok sevdi

Pamukkale’nin doğal ve tarihi güzellikleri eşliğinde yerli ve yabancı turistlere kebap yediren Sadık Olpak, geleneksel yöntemlerle hazırlanan Denizli Tandır Kebabını tepside yayık ayranla birlikte sundu. Özel kuzu etinden hazırlanan tandır kebabının yumuşaklığı, tadı ve pişirilme tekniğine hayran kalan turistler, kebabın eşsiz lezzetini övdü ve herkesin Denizli’ye gelerek bu yöresel lezzetin tadına bakmasını tavsiye etti.

“Denizli tandır kebabının dünyaya açılma zamanı geldi”

Denizli Tandır Kebabının geleceğe taşınması noktasında büyük bir sorumluluk üstlenen Sadık Olpak, “Bu lezzeti tüm dünyanın öğrenmesini sağlamak istiyorum. Yöresel kebabımızı tanıtma noktasında başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yerli ve yabancı turistler, bu lezzetten oldukça memnun kalıyor. Bu sıcakta biraz yorulup terliyorum ama benim için önemli olan kebabın bilinirliğinin artırılması. Denizli Tandır Kebabımızın tüm dünyaya açılma zamanının geldiğini düşünüyorum ve bunda da başarılı olacağımızı inanıyorum,” dedi.