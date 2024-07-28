Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, termal su debisinin hızla azalması nedeniyle Pamukkale'nin büyük bir risk altında olduğunu belirtti. Kasapoğlu, "Pamukkale sadece Denizli'nin değil, tüm ülkenin önemli bir değeri. Bu doğal mirasın korunması için acil önlemler alınmalı" dedi.

UNESCO Dünya Kültür ve Doğal Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, her yıl milyonlarca turisti ağırlayan benzersiz bir doğa harikası. Ancak, son yıllarda bölgedeki termal su kaynaklarının debisinde ciddi bir azalma yaşanıyor. Bu durum, Pamukkale'nin sürdürülebilirliği açısından büyük bir tehdit oluşturuyor.

Termal su debisinde büyük düşüş

DSİ tarafından yapılan ölçümlere göre, 1993 yılında 450 lt/sn olan Pamukkale Jeotermal Sistemi'ndeki termal su debisi, günümüzde 150 lt/sn seviyesine kadar düştü. 30 yılda yaşanan bu 300 lt/sn'lik azalma, bölgedeki travertenlerin oluşumunu ve sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyor. Termal suyun basınç ve debisindeki bu düşüş, beyaz traverten çökelim alanlarının daralmasına neden oluyor.

Acil araştırma ve önlemler gerekiyor

Pamukkale'nin korunması için acil araştırma projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Pamukkale Jeotermal Sistemi'nin korunması için termal suyun basınç ve debisindeki değişimlerin incelenmesi gerekiyor. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları var, ancak sorunun sürekli gündemde tutulması önemli" ifadelerini kullandı.

Sivil toplumun rolü ve kamuoyu oluşturulması

Kasapoğlu, sivil toplum kuruluşlarının Pamukkale'nin korunması için önemli çalışmalar yürüttüğünü, ancak bu çalışmaların daha geniş bir kamuoyu oluşturulması gerektiğini belirtti. "Pamukkale'yi risk altında tutmamak lazım. Bu doğal miras sadece Denizli'nin değil, tüm ülkenin hatta dünyanın önemli bir değeri" diyen Kasapoğlu, Pamukkale'nin korunması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Geleceğe dair kaygılar

Pamukkale'nin geleceğinin tehlikede olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, "Yapılan ölçümler, termal su debisinin yıldan yıla azaldığını gösteriyor. Özellikle son dönemde debi, önceki yıllara oranla üçte birine gerilemiş durumda. Bu, bir dünya mirası olan Pamukkale'nin büyük bir risk altında olduğunu gösteriyor" dedi.