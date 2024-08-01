Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, ilçenin 61 mahalle muhtarıyla buluşarak, ilçenin sorunlarını değerlendirdi. Başkan Ertemur, her muhtarı tek tek dinleyerek mahallelerin ana sorunlarını ve taleplerini aldı. "Pamukkale’yi güzelleştirmek için el birliğiyle çalışmalıyız" vurgusunu yaptı.

Toplantıya büyük katılım

Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Başkan Ertemur’un yanı sıra Denizli Büyükşehir Başkan Vekili Ali Marım, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı. Başkan Ertemur, "4 aylık sürecin sonunda önemli adımlar attık" diyerek, çözümler için hızlı hareket ettiklerini belirtti. Halk ekmek büfeleri ve çöp poşeti dağıtımı gibi projeler hakkında bilgi verdi.

Ekonomik sıkıntılara rağmen çözüm üretmeye devam

Başkan Ertemur, SSK borçları konusunda da muhtarları bilgilendirdi. "Göreve geldiğimiz günden bu yana kendi SSK borçlarımızı ödüyoruz, ancak geçmişten kalan 28 milyon TL borçla uğraşıyoruz" dedi. Ekonomik sıkıntılara rağmen çözümler üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

İhtiyaç ve talepler dinlendi

Toplantıda muhtarlar, mahallelerindeki ihtiyaçları ve talepleri dile getirdi. Başkan Ertemur, 3 saat süren toplantının verimli geçtiğini belirtti ve mahallelerin ortak sorunları olan altyapı, doğalgaz talebi ve 18. madde gibi konuları not aldıklarını söyledi. "Bu sorunları hızlıca çözmek için çalışacağız" dedi.

Pamukkale'ye muhtar desteği

Pamukkale’yi tüm mahalleleriyle birlikte güzelleştirme hedeflerine ulaşmak için muhtarların desteğinin önemli olduğunu belirten Ertemur, "Bu işi el birliği ile yapacağız. Herkesin yaşadığı yeri koruması lazım. Sorunların çoğunu bu şekilde çözebiliriz" dedi. Toplantıya katılan tüm muhtarlara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.