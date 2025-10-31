Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Fevzi Çondur, tarımsal kredi sübvansiyonlarının düşürülmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın iptal edilmesini değerlendirerek, üreticilerin sahadan yükselen haklı taleplerinin dikkate alındığını söyledi.

24 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine destekli tarımsal kredilerde sübvansiyon oranları yaklaşık yüzde 50 oranında düşürülmüştü. Karar, sektörün ve üreticilerin yoğun tepkisi üzerine 30 Ekim 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan yeni kararla iptal edildi.

UPK Başkanı Çondur, sübvansiyonların korunmasının üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştırdığını belirterek, “Kararın geri çekilmesi, sahadan yükselen ortak sesin ve üreticilerin haklı taleplerinin dikkate alındığını göstermektedir” dedi.

Çondur, pamuk başta olmak üzere stratejik tarımsal ürünlerde üretimin sürdürülebilirliğinin uygun finansman koşullarına bağlı olduğunu vurguladı. Faiz sübvansiyonlarının korunmasının, hem üretim planlaması hem de üreticilerin rekabet gücü açısından kritik olduğunu söyledi.

Ulusal Pamuk Konseyi, üreticilerin emeğini korumak ve pamuk üretiminin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla finansman yükünü hafifletecek politikalar geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Çondur, “Üretim gücümüzü korumak ve tarımsal kalkınmayı sürdürülebilir kılmak hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.