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SİNOP (AA) - Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer " Astoria Grande ", 823 yolcusuyla Sinop'a geldi.

Bulgaristan'da halk çifte seçim için sandık başında

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