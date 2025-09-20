Yargıtay, pandemi döneminde işverenler tarafından zorunlu ücretsiz izin kullandırılan çalışanlar için emsal bir karar verdi. Karara göre, çalışanlar ücretsiz izin sürelerini kıdem tazminatı ve yıllık izin hesaplamalarında saydırabilecek.

Ücretsiz izin süreleri artık tazminata sayılacak

Yargıtay 29 Mayıs 2025 tarihli kararında, pandemi döneminde işveren tarafından zorunlu ücretsiz izne çıkarılan çalışanların, 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10/2 maddesi kapsamında 6 haftayı aşmamak kaydıyla, bu sürelerin kıdem tazminatı ve yıllık izin hakkına dahil edilebileceğine hükmetti.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, “Yüz binlerce çalışan eksik ödenmiş kıdem tazminatı ve yıllık izin haklarını bu karar sayesinde alabilecek. Karar, önemli bir boşluğu dolduruyor” dedi.

Normal şartlarda uygulanmıyor

Karakaş, normal koşullarda ücretsiz izin sürelerinin kıdem tazminatı ve yıllık izin hesaplamasına dahil edilmediğini belirterek, pandemi döneminde birçok işçinin bu nedenle hak kaybı yaşadığını ifade etti.

Bölge mahkemelerindeki farklı kararlar Yargıtay’a taşındı

Bölge mahkemelerinde farklı kararların alınmasının ardından konu Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, işçinin büyük kayıplarının olamayacağını vurguladı ve iki tarafın da hakkaniyetli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İşten çıkanlar 5 yıl içinde başvurabilecek

Karara göre, işten ayrılan çalışanlar 5 yıl içinde mahkemeye başvurarak verilmemiş olan haklarını talep edebilecek. Çalışanlar hâlâ çalışıyorsa işverene başvurarak emsal kararı gösterip haklarını talep edebilir, reddedilmesi durumunda mahkeme yoluna başvurabilir.

İşverenler için öneriler

Karakaş, işverenlerin ihbar süreleri artı 6 hafta süresini kıdem tazminatı ve yıllık izin hesaplamalarında dikkate almalarını önerdi. Böylece mahkeme masraflarından kaçınılabileceğini belirtti.