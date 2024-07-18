PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, ülke ve dünyada yaşanan su sıkıntısına dikkat çekerek az su ile verim alınabilen kenevir bitkisinin çiftçiye alternatif olacağını söyledi. Başkan Erkoyuncu, önümüzdeki yıl için sanayi alt yapı çalışmalarına başlanacağının da müjdesini verdi.KONYA (İGFA) PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, İçeri Çumra’da Kenevir tarlası sahibi Mustafa Özaydın’ın daveti üzerine basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Kenevirin Konya'ya kazandırıldığını ve bu önemli hammaddenin bölge için büyük bir potansiyel taşıdığını belirten Başkan Erkoyuncu, bitkinin hem ekonomik hem de endüstriyel açıdan önemli avantajlar sunduğunu aktardı. “Ben iyi bir çiftçiyimdir” diyen Başkan Erkoyuncu, “Seydişehir ve Beyşehir bölgeleri yağış açısından bizden şanslı. Bu bölgede eğer su olmazsa çok büyük handikaba gireriz” dedi.

“SU KAYNAKLARININ SINIRLI OLDUĞU BÖLGELERE ALTERNATİF OLACAK”

Konya Ovası'nın su sıkıntısı çektiğine dikkat çeken Başkan Erkoyuncu, kenevir bitkisinin az su ile tarımının yapılabilmesinin su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde sürdürülebilir tarım için alternatif olacağına dikkat çekti. Başkan Erkoyuncu sözlerinin devamında, “Konya ovasında su sıkıntısı çekiyoruz. Su hayattır ve kendi bünyemizde suyu getirmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Arkamda gördüğünüz alan sadece 2 kere sulandı ve boyu 3 metreye yaklaştı. 3 yada 4 sulama kenevir bitkisi için yeterli oluyor” diye konuştu.

Keneviri yetiştirmekten ziyade sanayi teşekkülü gerektiğini de sözlerine ekleyen Başkan Erkoyuncu, “Hububatta bakliyatta mısırda malum son zamanlarda bütün dünyada olduğu gibi emtia fiyatları düştü. Ben kenevire sonradan vakıf oldum. Tarıma dayalı sivil toplum kuruluşu ve çiftçi olarak kenevir yetiştiriciliği benimde ilgimi çekti. Duyduklarım gerçekten mucizevi bir şeydi. Bu bitkiyi ekip yetiştirmekten ziyade endüstriyel bitki haline getirmek için bir sanayi teşekkülü gerekiyor. Sayın bakanımızla da görüştüm. Samsun’da Türkiye’de tek olan bir işletme varmış. Onu bizatihi aradım ve detaylı bilgiler edindim. Bu bilgileri başkan ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle de paylaştım. Burada bütün mesele bu bitkinin ham tarım ürününün mamul haline getirilmesi. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Konya Şeker zirai sözleşmeli ekimde Türkiye’de bir örnektir. Yine söylüyorum, her iki kimlikle de bu bitki bizim olmazsa olmazımız. Önümüzdeki yıl bunun alt yapısını oluşturacağız, raporlarını hazırlayacağız. İnşallah önümüzdeki yıl itibariyle bunun için elimizden geleni yapacağız. Çeşitli ortaklıklara da açığız” ifadelerine yer verdi.

“Helal, mantıklı, hukuklu her şeye varız” diyen Başkan Erkoyuncu, “Bizim kurumumuz çiftçinin kuruluşu. Kenevir yetiştiriciliği çiftçimize güzel bir alternatif olacak. Onun için bütün gücümüzle, kurumun gücüyle samimiyetle Sanayi Tesisi haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Basın mensubunun kenevir tohumuyla alakalı sıkıntı yaşandığı ve üretimin yaygınlaşması halinde biçerdöver ihtiyacının doğacağı söylemi üzerine Başkan Erkoyuncu, “ Pancar hasadından örnek verecek olursak, ilk zamanlar elle sökülen pancarlar, İtalyan söküm makinalarının Türkiye’ye getirilmesiyle devrimi de beraberinde getirdi. Bugün, 20 yıl içerisinde olağan üstü birim alandan söküm olarak hasadı neredeyse 10’a katladık. Konya ovası çiftçisi bilinçlidir. Konya ovası tarımda en büyük değerlerdendir. Eğer biçerdöver ihtiyaçsa ertesi güne bile kalmaz hallederiz. Bu problem teşkil eden bir durum değildir, çok kolay bir şekilde hallederiz. Tohumda problem olduğunu duydum ama çözülemeyecek bir şey değil. Dünyada bu tohum varsa çözülür” diye konuştu.