Papa 14. Leo’nun Türkiye programı kapsamında, İznik Konsülü’nün 1700. yıl dönümü dolayısıyla İznik’i ziyaret etmesi planlanıyor. Bu ziyaret, Hristiyanlık tarihinde büyük önem taşıyan İznik İnanç Bildirgesi’nin kabulünün yıl dönümüne denk geliyor.

Tarihi bir ziyaret olacak

Papa Leo, Türkiye’yi ziyaret eden beşinci papa olacak. Daha önce Türkiye’ye gelen papalar:

2. Jean Paul (1979)

16. Benedict (2006)

Francis (2014)

Bu ziyaretin, hem Katolik-Ortodoks ilişkileri hem de dinler arası diyalog açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.