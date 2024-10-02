Finansal teknoloji şirketi Papara, Göztepe Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olacak 3 sezonluk isim ve forma göğüs sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma ile Papara, kadın sporunun gelişimine destek vermeyi ve genç kızlara rol model olan sporcuların sayısını artırmayı hedefliyor.

Papara Göztepe SK adıyla sahada olacak

Papara, İzmir'in köklü spor kulüplerinden Göztepe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sponsoru olarak, takımın 2024-2025 sezonundan itibaren "Papara Göztepe SK" adıyla sahaya çıkmasını sağlayacak. Sponsorluk kapsamında, takımın başarısına ve altyapıdan yetişen genç sporculara katkı sağlanması hedefleniyor. Özellikle kız çocuklarının spora kazandırılması ve kadın sporcuların desteklenmesi amaçlanıyor.

Papara’nın Göztepe ile olan bu iş birliği, aynı zamanda Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı tarafından yürütülen “Şehrimin Takımı” projesine de destek sağlıyor. Proje, İzmir’deki okullarda kız çocuklarını voleybolla tanıştırmayı hedefliyor ve bu kapsamda daha fazla öğrenciye ulaşmayı amaçlıyor.

İzmir’e büyük destek

Anlaşmanın duyurulduğu basın toplantısında, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Papara ile olan iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi: “Papara ile isim sponsorumuz olarak çalışmak bizim için büyük bir onur. İzmir’i ve kadın voleybolunu en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz.” Sepil ayrıca, bu destek sayesinde İzmir’in spor alanındaki rekabet gücünün daha da artacağına inandığını belirtti.

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, Papara’nın spor yatırımlarına vurgu yaparak, Göztepe Kadın Voleybol Takımı’na sponsor olmanın, yalnızca sportif başarı değil, genç kızlara rol modeller yaratma açısından da büyük bir anlam taşıdığını ifade etti: “İzmir’de kadın voleyboluna yaptığımız bu yatırım, 100 bin öğrenciye ulaşmayı ve kız çocuklarına ilham vermeyi amaçlıyor.”

Göztepe’yi Sultanlar Ligi’ne taşıma hedefi

Göztepe Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Ataman Güneyligil, bu iş birliğiyle hedeflerinin takımın Sultanlar Ligi’ne çıkması olduğunu belirtti. Göztepe Kadın Voleybol Şube Başkanı Hande Çilingir ise, Papara’nın Göztepe voleyboluna yaptığı katkının çok değerli olduğunu belirterek, bu destekle 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Papara ve Göztepe iş birliği, İzmir’de spora yapılan yatırımların önemli bir parçası haline gelirken, kadın voleybolunu da güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek.