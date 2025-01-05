KFC Kadınlar Voleybol 1.Ligi'nde ikinci yarının ikinci maçında Papara Göztepe deplasmanda Bözüyük Belediye Eğitim deplasmanına çıktı. Sarı kırmızılı takım maçı 3-1 kaybederek sezondaki ilk mağlubiyetini aldı. Mücadeleye Nursevil, Ceren, İlayda, Ünzile, Miroslova, Helena, Berin ve Melis kadrosuyla çıkan Göztepe ilk seti 16-25 kazanmayı başardı. Ancak ikinci sette toparlanan ev sahibi 26-24'lük skorla maça dengeyi getirdi: 1-1. Bozüyük üçüncü ve dördüncü setleri 25-21 ve 25-23 kazanarak salondan galip ayrılmasını bildi. Papara Göztepe bu sonuca rağmen ligdeki liderliğini devam ettirdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ