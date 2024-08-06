Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi alanındaki etkisi ve uluslararası alandaki rolü ABD basınında geniş yankı uyandırdı. ABD merkezli Crux Now, Erdoğan’ın Papa Francis ile yaptığı görüşmenin Olimpiyat tartışmalarında önemli bir rol oynadığını ve Erdoğan'ı "müthiş bir siyasi aktör" olarak değerlendirdi.

ABD merkezli çevrimiçi gazete Crux Now, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Papa Francis ile gerçekleştirdiği görüşmenin Paris Olimpiyatları’nda yaşanan tartışmalarda etkili olduğunu belirtti. Özellikle Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" tablosunun LGBT bireyler tarafından canlandırılması, uluslararası çapta büyük tepki topladı ve Olimpiyat Komitesi özür açıklamasında bulundu. Erdoğan, bu olayın ardından Papa Francis’i bilgilendirerek, açılış seremonisinde yaşananların dini inançlarla uyumsuz olduğunu ifade etti.

Crux Now’un yayımladığı makalede, Erdoğan’ın küresel diplomasi sahnesinde önemli bir figür olarak öne çıktığı vurgulandı. Başlıkta yer alan "Olimpiyat Tartışmasında Papa’ya Fısıldayan Kişi Erdoğan" ifadesi, Erdoğan’ın olaylara olan etkisini ve liderlik becerilerini ön plana çıkarıyor. Makalede, Erdoğan’ın stratejik yeteneklerinin Türkiye’yi küresel bir güç olarak konumlandırdığına işaret edildi.

"REİS"

Yazının son kısmında Erdoğan’ın "Reis" lakabı dahil olmak üzere son 20 yıl içinde kazandığı diğer önemli lakaplarına da yer verildi. Crux Now, Erdoğan’ın etkili bir siyasi aktör olarak tanımlanmasının yanı sıra, "Papa’ya Fısıldayan" ifadesinin de bu lakaplar arasına ekleneceğini belirtti. Erdoğan’ın bu tür uluslararası etkilerinin, onun liderlik yeteneklerini ve stratejik becerilerini ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Vatikan tepkisi

Olimpiyatlardaki olayların ardından Vatikan, etkinliğin dini inançlarla alay etmemesi gerektiğini vurgulayarak, küresel birliği güçlendirme amacını ifade etti. Bu açıklama, Erdoğan’ın görüşmelerinin ne kadar önemli ve etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.