Olayın ardından arama kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Mahsur kalan insanları kurtarmak için yoğun çaba sarf edilirken, bazı yolların kapanması nedeniyle yardım ekiplerinin bölgeye ulaşmasında zorluklar yaşanıyor.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, olayın detaylarının netleşmediğini ancak ilgili yetkililerin hızla müdahale ettiğini belirtti. Marape, afet yetkilileri ve savunma kuvvetlerinin olay yerine yönlendirildiğini ve bölgede yardım çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.