ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Angoram kasabasının 99 kilometre güneydoğusunda olduğunu açıkladı.
21 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.Kaynak: AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Angoram kasabasının 99 kilometre güneydoğusunda olduğunu açıkladı.
21 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.Kaynak: AA
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