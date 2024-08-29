Golbol Kadın Milli Takımı, ilk maçında berabere kaldı Golbol Kadın Milli Takımı, ilk maçında berabere kaldı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde çift erkekler MD8 kategorisinde mücadele eden Abdullah Öztürk & Nesim Turan ikilisi, son 16 turunda Arjantinli rakiplerini 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

South Paris Arena 4'te gerçekleşen para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı Abdullah Öztürk-Nesim Turan, son 16 turunda 13 numaralı seribaşı Arjantinli çift Gabriel Copola-Elias Romero'yla karşılaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da takip ettiği karşılaşmayı 13-11, 11-6, 7-11 ve 11-5'lik setler sonucunda 3-1 kazanan milli sporcular, çeyrek finale yükseldi.

Milli sporcular, çeyrek finalde bu akşam TSİ 21.00'de 3 numaralı seribaşı Güney Kore'den Gil Jung Kim-Gun Young Kim ile karşılaşacak. Abdullah Öztürk ve Nesim Turan ikilisi, bu maçı galibiyetle tamamlamaları durumunda bronz madalyayı garantileyecek.

Milli sporcuların çeyrek final karşılaşması bu akşam saat 21.00'de yapılacak.

Kaynak: AA