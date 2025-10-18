İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Paramount Otel soruşturmasında, iş insanı Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe tutuklama talebiyle, Şaban Kayıkçı ev hapsi ve Melike Yüksel ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamı ve gözaltılar

Paramount Otel soruşturması, 2021’de Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tefecilik" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Mahkemeye sevk edilen isimler

Gözaltına alınan şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe tutuklama talebiyle, Şaban Kayıkçı ev hapsi, Melike Yüksel ise yurt dışı yasağı ve karakolda imza verme şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İddiaların detayları

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş’ye borçlandırma yoluyla zarar verdikleri, Bodrum Torba’daki Paramount Otel’in üst hakkını devralarak işletme faaliyetlerinde bulundukları iddia edildi.

Sedat Peker’in gündeme getirdiği iddia

2021’de Sedat Peker’in açıklamalarıyla kamuoyuna yansıyan "Paramount Oteli’ne çökülmesi" iddiasında, Cihan Ekşioğlu’nun bölgeye “tank” olarak adlandırılan araçla geldiği öne sürülmüştü.