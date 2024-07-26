Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreni, 26 Temmuz 2024 Cuma günü Sen Nehri üzerinde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin 102 sporcuyla temsil edileceği bu büyük etkinlik, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii’den canlı yayınlanacak. Aynı zamanda Eurosport da canlı olarak olimpiyat oyunlarını yayınlayacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, 26 Temmuz 2024 Cuma günü Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak. Tören, olimpiyatlar tarihinde ilk kez bir nehir üzerinde yapılacak ve Sen Nehri boyunca halka açık olarak gerçekleştirilecek. Kafilelerin teknelerle geçişiyle başlayacak tören, Trocadero Meydanı'nda sona erecek.

Türkiye'nin olimpiyat kafilesi

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 18 farklı spor dalında 54 kadın ve 48 erkek olmak üzere toplam 102 sporcu ile katılacak. Bu, Türkiye'nin Londra 2012'den sonra en yüksek kadın sporcu katılımı olan kafilesi olacak.