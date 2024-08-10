Çiftçi'nin Olimpiyat yolu son buldu

Paris'teki olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden İbrahim Çiftçi, güçlü rakibi McHedlidze karşısında istediği performansı gösteremedi. Çiftçi, maç boyunca rakibinin etkili oyununa karşılık veremeyerek 5-1'lik skorla elendi. Bu sonuçla birlikte Çiftçi’nin olimpiyat serüveni son buldu.

Ukraynalı rakibin gücü öne çıktı

Murazi McHedlidze’nin üstün mücadelesi ve stratejik oyunları, Çiftçi’nin karşısında etkili bir performans sergilemesine neden oldu. Maç boyunca Ukraynalı güreşçi, başarılı teknikleri ve saldırgan oyunuyla galibiyeti elde etti. Çiftçi ise, bu yenilgiyle olimpiyat hayallerine veda etmiş oldu.