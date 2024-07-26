Menüde Neler Var?

Olimpiyat Köyü'nde sunulacak yemeklerin hazırlanmasında, Michelin yıldızlı şefler de dahil olmak üzere Fransa'nın önde gelen aşçıları görev alacak. Yemekler arasında Fransız mutfağının klasik lezzetlerinin yanı sıra, dünya mutfaklarından örnekler de yer alacak. Örneğin, Alexandre Mazzia tarafından hazırlanan ezilmiş nohut, otlar ve tütsülenmiş balık sosu gibi yenilikçi yemekler sporculara sunulacak. Ayrıca, çikolatalı mousse ve ahududu gibi tatlılar da menüde yer alacak).

Sürdürülebilirlik ve Yerel Ürünler

Olimpiyatlar sırasında sunulacak yemeklerin yaklaşık üçte biri bitki bazlı olacak ve tüm et, süt ürünleri ve yumurtalar Fransa'dan temin edilecek. Menüde yer alan diğer ürünler ise organik veya adil ticaret sertifikalı olacak. Menüde Fransız mutfağının vazgeçilmezlerinden olan baget, kruvasan gibi ürünlerin yanı sıra patates kızartması bulunmayacak. Ayrıca, sporculara sunulan yemeklerde alkol yer almayacak​.

Olimpiyat Köyü'nde, her gün yaklaşık 13 milyon öğün yemek sunulması planlanıyor. Yemeklerin büyük bir kısmı yerel ve mevsimlik ürünlerle hazırlanacak, bu da etkinliğin karbon ayak izini yarıya indirmeyi hedefliyor. Kullanılmayan gıdalar ise gıda bankalarına bağışlanacak veya biyogaz üretimi için kullanılacak.

Bu yaklaşım, Paris 2024 Olimpiyatları'nı yalnızca spor değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve yüksek kaliteli gastronomi ile de öne çıkan bir etkinlik haline getirmeyi amaçlıyor.

İşte sporcuların yemek listesi;

Ana yemekler

Fransız Usulü Somon: Farklı otlar ve tütsülenmiş balık sosu ile sunulan ezilmiş nohut. Sebzeli Quinoa: Çeşitli sebzelerle hazırlanmış quinoa salatası. Tavuk Provençal: Zeytin, domates ve otlarla lezzetlendirilmiş tavuk yemeği. Akdeniz Salatası: Taze yeşillikler, zeytin, feta peyniri ve zeytinyağı ile. Asya Mutfağından Örnekler: Çeşitli suşi çeşitleri ve ramen.

Tatlılar

Çikolatalı Mousse: Fransa'nın ünlü çikolatalarından yapılan mousse. Ahududu Sorbeti: Hafif ve ferahlatıcı bir tatlı. Meyve Tabakları: Taze mevsim meyveleri ile.

Ekmek ve hamur işleri

Baget: Geleneksel Fransız bageti. Kruvasan: Tereyağlı Fransız kruvasanı.

Diğer seçenekler

Vegan ve Vejetaryen Seçenekler: Çeşitli sebze ve bakliyat bazlı yemekler. Glutensiz Seçenekler: Glutensiz ürünler ve yemekler.

İçecekler

Sade ve gazlı su

Spor içecekleri

Çeşitli taze meyve suları