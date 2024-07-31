1 Ağustos 2024 Perşembe günü, Paris Olimpiyatları'nda Türk sporcular sahne alıyor.
İşte günün öne çıkan etkinlikleri ve program detayları:
- 08:30 Atletizm/20 Km Yürüyüş: Salih Korkmaz
- 10:00 Voleybol: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (C Grubu 2. Maç)
- 10:20 Atletizm/20 Km Yürüyüş: Meryem Bekmez
- 11:48 Okçuluk: Abdullah Yıldırmış (1. Tur; Kazanması durumunda 12:40'ta 2. Tur)
- 12:48 Boks: 66 kg Busenaz Sürmeneli (2. Tur; İlk turu bay geçti)
- 12:48'den sonra Yüzme: 200m Bireysel Karışık Elemeler - Berke Saka
- 13:05 Yüzme: 4x200m Kadınlar Karışık Takım - Türkiye
- 13:15 Yelken: Yiğit Yalçın Çıtak (ILCA 7)
- 13:33 Yelken: Merve Vatan (IQ Foil)
- 14:35 Yelken: Ecem Güzel (ILCA 6)
- 16:43 Okçuluk: Berkim Tümer (1. Tur)
- 16:46 Boks: 50 kg Buse Naz Çakıroğlu (2. Tur; İlk turu bay geçti)
- 18:42 Boks: 54 kg Hatice Akbaş (Çeyrek Final)
- Okçuluk: Elif Berra Gökkır (Saat henüz belirlenmedi
Kaynak: HABER MERKEZİ