Türk sporcular, çeşitli branşlarda önemli mücadelelere çıkacaklar. İşte Türkiye'nin gururla takip edeceği programın detayları:

10:33 - Tekvando: Hatice Kübra İlgün (Son 16 Turu)

Günün ilk heyecanı, Hatice Kübra İlgün'ün tekvando mücadelesiyle başlayacak. İlgün, son 16 turunda rakiplerine karşı başarılı bir performans sergileyerek çeyrek finale yükselmeye çalışacak.

11:25 - Atletizm/Gülle Atma: Emel Dereli

Emel Dereli, atletizmde gülle atma branşında Türkiye’yi temsil edecek. Dereli'nin güçlü atışlarıyla dikkat çekmesi ve iyi bir derece elde etmesi bekleniyor.

12:00 - Modern Pentatlon: Buğra Ünal

Buğra Ünal, modern pentatlon branşında mücadele edecek. Ünal, çok yönlü yetenekleriyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

13:13 - Tekvando: Hakan Reçber (Son 16 Turu)

Hakan Reçber, tekvandoda son 16 turunda ringe çıkacak. Reçber'in başarılı hamleleriyle rakibini zorlayarak bir üst tura çıkmayı hedeflemesi bekleniyor.

15:30 - Modern Pentatlon: İlke Özyüksel

İlke Özyüksel, modern pentatlon dalında Türkiye’yi temsil edecek. Özyüksel'in tüm branşlarda gösterdiği üstün performansla başarılı bir sonuç elde etmesi bekleniyor.

20:30 - Halter: Muhammed Özbek

Muhammed Özbek, halterde Türkiye’yi başarıyla temsil edecek. Özbek, güçlü kaldırışlarıyla dikkat çekerek madalya için yarışacak.

21:00 - Voleybol: Türkiye-İtalya (Yarı Final)

Günün en heyecan verici anlarından biri, Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı olacak. Türk voleybol takımı, zorlu rakibi karşısında büyük bir mücadele sergileyerek finale yükselmeyi hedefliyor.

23:51 - Boks: Hatice Akbaş (Final)

Günün kapanışı, Hatice Akbaş’ın boks finaliyle yapılacak. Akbaş, final mücadelesinde ringdeki üstün performansıyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak ve altın madalya için ter dökecek.

8 Ağustos Perşembe günü, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türk sporcuların gurur verici mücadelelerine sahne olacak.