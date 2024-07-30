30 Temmuz Salı günü Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, atıcılık branşında tarih yazdı. Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karma Takımı, finalde Sırp rakiplerine mağlup olarak gümüş madalyayı kazandı ve Türkiye'nin atıcılıktaki ilk olimpiyat madalyasının sahibi oldu.

Atıcılıkta tarihi başarı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karma takımda mücadele eden Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, finalde Sırp rakiplerine yenilerek gümüş madalya kazandı. Bu başarı, Türkiye'nin olimpiyat tarihinde atıcılık branşında elde ettiği ilk madalya olarak tarihe geçti.

Diğer sporcuların performansları

Badminton: Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ikinci maçında Perulu rakibi Ines Lucia Castillo’yu 2-0 yenerek Oyunlar'daki ilk galibiyetini elde etti.

Boks: Hatice Akbaş, 54 kg son 16 maçında Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Esra Yıldız Kahraman, 57 kg son 32 turunda Malili Marine Fatoumatta Colette Camara'yı 5-0 yenerek son 16'ya kaldı. Samet Gümüş ve Kaan Aykutsun ise son 16 turunda elendi.

Judo: Vedat Albayrak, erkekler -81 kiloda Bahreynli Askerbii Gerbekov'u yenerek son 16 turuna yükseldi, ancak Japon Takanori Nagase’ye mağlup olarak oyunları tamamladı.

Kürek: Elis Özbay, tek çifte çeyrek finalinde 7:56:51'lik derecesiyle serisini 6. tamamladı ve C/D yarı finalinde mücadele edecek.

Okçuluk: Mete Gazoz, son 64 turunda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0, son 32 turunda Çin Taipeili Chih-Chun Tang’u 6-2 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Bir sonraki maçı 4 Ağustos'ta olacak.

Yelken: Merve Vatan, IQ Foil’de ilk 7 yarış sonunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 19. sırada yer aldı.