4 Ağustos Pazar günü Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye sporcuları çeşitli branşlarda mücadele edecek. İşte günün detaylı programı:
- 10:00 Voleybol: Türkiye - İtalya maçında Türkiye'nin performansı dikkatle izlenecek.
- 10:30 Atıcılık: Sena Can, Skeet branşında ikinci gün mücadelesine devam edecek.
- 10:30 Okçuluk: Mete Gazoz, son 16 turunda başarıya ulaşmak için yarışacak.
- 11:22 Okçuluk: Ulaş Berkim Tümer, son 16 turundaki performansıyla dikkat çekmeye çalışacak.
- 12:16 Boks: Esra Yıldız Kahraman, çeyrek final mücadelesinde ringe çıkacak.
- 13:05 Yelken: Yiğit Yalçın Çatak, 7-8. yarışlarda performans sergileyecek.
- 13:05 Yelken: Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı, 4-5-6. yarışlarda yarışacak.
- 13:33 Yelken: Derin Atakan, 1-4. yarışlarda mücadele edecek.
- 15:35 Yelken: Ecem Güzel, 7-8. yarışlarda yer alacak.
- 16:00 Jimnastik: Adem Asil, halka finalinde performansını gösterecek.
- 17:34 Boks: Hatice Akbaş, yarıfinalde Türkiye'nin gururunu temsil edecek.
- 18:05 Yelken: Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu, 5-6. yarışlarda mücadele edecek.
- 19:37 Yüzme: Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest finalinde Türkiye'yi temsil edecek.
- 20:55 Atletizm: Buse Savaşkan, yüksek atlama finalinde madalya mücadelesi verecek.
Editör: Sedef Didem Ezme