Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, Sen Nehri üzerinde gerçekleştirilen halka açık törenle başladı. Türkiye, bu oyunlarda 54 kadın ve 48 erkek olmak üzere toplam 102 milli sporcu ile mücadele edecek.

Türkiye'nin olimpiyat kafilesi ve sporcular

Türkiye'nin olimpiyat kafilesi, 18 farklı spor dalında 102 sporcudan oluşuyor. Kafilede kadın sporcuların sayısının erkek sporculardan fazla olması dikkat çekiyor. Bu durum, 2012 Londra Olimpiyatları'ndan sonra ikinci kez gerçekleşiyor.

Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve branşlar şu şekilde:

Spor Dalı Kadın Erkek Toplam Atıcılık 4 3 7 Atletizm 6 10 16 Badminton 1 - 1 Bisiklet - 1 1 Boks 5 3 8 A. Cimnastik - 5 5 Eskrim 1 1 2 Güreş 5 6 11 Halter - 1 1 Judo 3 5 8 Kürek 1 - 1 Masa Tenisi 1 - 1 M. Pentatlon 1 1 2 Okçuluk 1 3 4 Taekwondo 3 2 5 Voleybol 13 - 13 Yüzme 4 4 8 Yelken 5 3 8 Toplam 54 48 102

En çok sporcu gönderen kulüp Fenerbahçe

Olimpiyat kafilesinde en fazla sporcu gönderen kulüp, 27 sporcu ile Fenerbahçe Spor Kulübü oldu. Fenerbahçe'yi 11 sporcu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 10 sporcu ile ENKA izliyor. Lokomotiv Kaliningrad takımında mücadele eden milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Türkiye dışından bir kulüpte yer alan tek sporcu olarak dikkat çekiyor.

Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek sporcuların kulüplere göre dağılımı şu şekilde:

Fenerbahçe (27): Ersus Şaşma, Alperen Acet, Kayhan Özer, Özkan Baltacı, Eda Tuğsuz (Atletizm), Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş (Boks), Elis Özbay (Kürek), Sibel Altınkaya (Masa tenisi), Eda Erdem, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Gizem Örge (Voleybol), Kuzey Tunçelli, Ecem Dönmez, Gizem Güvenç, Zehra Duru Bilgin (Yüzme), Yiğit Yalçın Çitak, Merve Vatan, Derin Atakan, Beste Kaynakçı, Alican Kaynar, Deniz Çınar, Lara Nalbantoğlu (Yelken)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor (11): Neslihan Yiğit Arın (Badminton), Zeynep Yetgil, Buse Tosun Çavuşoğlu, Burhan Akbudak (Güreş), Salih Yıldız, Vedat Albayrak, Mihael Zgank (Judo), Merve Dinçel Kavurat, Nafia Kuş Aydın, Hakan Reçber, Emre Kutalmış Ateşli (Tekvando)

ENKA (10): Kaan Kigen Özbilen, Salih Korkmaz, Yasmani Copello Escobar, Tuğba Danışmaz, Berke Akçam, Ayşe Tekdal, Buse Savaşkan, Emel Dereli, Meryem Bekmez, Necati Er (Atletizm)

ASKİ (9): Tuğrulhan Erdemir, Kaan Aykutsun (Boks), İbrahim Çiftçi, Taha Akgül, Evin Demirhan Yavuz, Enes Başar, Ali Cengiz, Hamza Bakır (Güreş), Furkan Özbek (Halter)

Galatasaray (6): Fidan Ögel, Kayra Özdemir (Judo), Berkay Ömer Öğretir, Ela Naz Özdemir, Berke Saka (Yüzme), Ecem Güzel (Yelken)

Eczacıbaşı (3): Hande Baladın, Elif Şahin, Beyza Arıcı (Voleybol)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (3): Oğuzhan Tüzün (Atıcılık), Tuğçe Beder, Muhammed Demirel (Judo)

Şavkar Cimnastik (3): Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak (Cimnastik)

VakıfBank (3): Zehra Güneş, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay (Voleybol)

Jandarma Gücü (2): İsmail Keleş, Yusuf Dikeç (Atıcılık)

Ottoman Shooting (2): Şimal Yılmaz, Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık)

İstanbul Karaburun Su ve Doğa (2): İlke Özyüksel Mihrioğlu, Buğra Ünal (Modern Pentatlon)

İstanbul Okçular Vakfı (2): Elif Berra Gökkır, Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçuluk)

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (2): Esra Yıldız Kahraman (Boks), Yasemin Adar Yiğit (Güreş)

Bilgin Atıcılık (1): Sena Can (Atıcılık)

Kahramanmaraş Gençlikspor (1): Rümeysa Pelin Kaya (Atıcılık)

Sakarya BB Pro Team (1): Burak Abay (Bisiklet)

Elazığ Belediyespor (1): Gizem Özer (Boks)

Göztepe (1): Ferhat Arıcan (Cimnastik)

Olympia Fencing (1): Enver Yıldırım (Eskrim)

Samsun Büyükşehir Belediyespor (1): Nisanur Erbil (Eskrim)

Beşiktaş (1): Nesrin Baş (Güreş)

İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor (1): Mete Gazoz (Okçuluk)

İstanbul Avcılık, Atıcılık ve Gençlik Spor (1): Ulaş Berkim Tümer (Okçuluk)

Bursa Büyükşehir Belediyespor (1): Hatice Kübra İlgün (Tekvando)

Zafer Koleji (1): Emir Batur Albayrak (Yüzme)

Kocaeli Büyükşehir Belediyespor (1): İbrahim Tataroğlu (Judo)

Türk Hava Yolları (1): Tuğba Şenoğlu İvegin (Voleybol)

Petrolspor Atletizm (1): Mazlum Demir (Atletizm)

Bolu Cimnastik (1): Emre Dodanlı (Cimnastik)

Lokomotiv Kaliningrad (1): Ebrar Karakurt (Voleybol)

Türk bayrağını taşıyacaklar belli oldu

Olimpiyatlar tarihinde ilk kez şehir içinde ve halka açık olarak gerçekleştirilen açılış töreni, Sen Nehri üzerinde 6,5 kilometrelik bir hat boyunca teknelerle gerçekleştirildi. Türkiye, törende 191. sırada yer aldı. Türk bayrağını 2020 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak.

Team Türkiye 18 farklı branşta yarışacak

Paris 2024'te 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek. Toplam 10 bin 500 sporcunun katılacağı oyunlarda Türkiye, 18 farklı branşta temsil edilecek.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşında mücadeleler yapılacak.

Paris 2024’te mücadeleye sahne olacak branşlar şöyle:

“Atletizm, atıcılık, badminton, basketbol (3x3 basketbol, basketbol), binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma), bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist), boks, breakdans, cimnastik (artistik, ritmik, trampolin), eskrim, futbol, güreş, (grekoromen, serbest), golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano (akarsu slalom, durgunsu), kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme), dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol (plaj voleybolu, voleybol), yelken.”