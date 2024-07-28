Paris 2024 Olimpiyatları'nda Cimnastikçilerden Tarihi Zafer

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da gerçekleştirilen artistik cimnastik erkekler takım ve bireysel alet elemelerinde, milli sporcularımız dikkat çekici bir performans sergiledi. Dünya şampiyonu Adem Asil, halka aletinde 14.866 puan alarak 5. sırada yer aldı ve finale yükseldi. Asil’in bu başarısı, Türk cimnastiği için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Türk cimnastiğinin tek olimpiyat madalyalısı olan Ferhat Arıcan ise paralel barda aldığı 15.033 puanla 7. sırada yer alarak finale kalmayı başardı. Arıcan, elemelerde gösterdiği üstün performansla finale yükselirken, bir kez daha ülkemizi gururlandırdı.

Milli takımın performansı

Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Emre Dodanlı'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı ise atlama masası, kulplu beygir, barfiks, paralel bar, halka ve yer aletinde toplamda 247.559 puan toplayarak 9. sırada yer aldı. Ancak, ilk 8 ülkenin yer aldığı finallere kalmayı başaramadılar.

Final müsabakaları ne zaman?

Adem Asil ve Ferhat Arıcan’ın finale yükselmesinin ardından, final müsabakalarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Olimpiyat programına göre, halka finali 4 Ağustos'ta, paralel bar finali ise 5 Ağustos'ta gerçekleşecek.