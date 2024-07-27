Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde Türkiye milli takımının giydiği kıyafetler, sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Ünlü Türk moda markası Vakko tarafından tasarlanan kıyafetler, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "pijamaya benziyor" şeklinde yorumlandı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış seremonisinde Türkiye milli takımının giydiği kıyafetler, geniş bir sosyal medya kullanıcı kitlesi tarafından eleştirildi. Ünlü moda markası Vakko tarafından tasarlanan kıyafetler, bazı kullanıcılar tarafından "pijamaya benziyor" şeklinde değerlendirildi. Özellikle sporcular Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli’nin üzerindeki kıyafetler, estetik ve tasarım açısından yeterli beğeniyi toplamadı.

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Olimpik gururumuz Busenaz Sürmeli ve Mete Gazoz'u ilk kez pijamalarıyla görüyorum" ifadelerini kullanarak kıyafetlerin tasarımına yönelik eleştirisini dile getirdi. Bu yorum, tasarımların kamuoyunda daha geniş bir tartışma yaratmasına yol açtı.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'te başladı ve 11 Ağustos'a kadar devam edecek. Türkiye Milli Takımı, bu önemli etkinlikte 102 sporcu ile temsil ediliyor ve Seine Nehri'nden geçiş yaparak açılış seremonisinde yer aldı. Ancak, kıyafetlerin tasarımı ve görünümü, bu önemli olayın dikkat çeken bir yan unsuru haline geldi.

Kıyafetlerin tasarımında kullanılan malzeme ve renk seçimleri, birçok kullanıcı tarafından eleştirilirken, bu tür yorumlar sosyal medyada hızla yayıldı. Moda dünyasında kıyafet tasarımı, genellikle estetik ve işlevselliğin birleşimi olarak değerlendirilir. Ancak, bu özel tasarım, özellikle sporcuların uluslararası platformda temsil ettiği bir etkinlikte, beklenen etkiyi yaratamadı.

Paris 2024 Olimpiyatları, 32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde ve yaklaşık 11.000 sporcunun katılımıyla düzenleniyor. Toplamda 329 yarışma yapılacak ve olimpik programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanışı gibi yeni spor dalları da yer alacak. Bu geniş kapsamlı etkinlik, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların yeteneklerini sergilediği önemli bir platform olarak öne çıkıyor.