Türkiye'nin ilk paralimpik olimpiyat madalyalı milli sporcusu Korhan Yamaç, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek. Yamaç, hem tabanca hem de tüfek kategorilerinde iddialı olduklarını belirtti.

Korhan Yamaç'ın Paris 2024 Hedefi: 1’incilik Kürsüsü

26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli atıcı Korhan Yamaç, hem tabanca hem de tüfek kategorilerinde iddialı olduklarını söyledi. Türkiye’nin ilk paralimpik olimpiyat madalyalı milli sporcusu olan Yamaç, “Gerek tabancada, gerek tüfekte iddialıyız ve oldukça iyi çalışıyoruz. Sporda bildiğiniz gibi elit sporcular iyi çalışırlar fakat o gün biraz da şansın yardımı olursa Paris'te bayrağımızı tekrar 1’incilik kürsüsünde dalgalandıracağız” dedi.

Granada'dan Paris'e Giden Yol

İspanya'nın Granada kentinde 30 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 25 M Tabanca Erkekler (P3) SH1 kategorisinde elde ettiği 7 puanla 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotasını alan Yamaç, başarısını DHA'ya anlattı. Atıcılığa 1985 yılında başlayan Yamaç, Türk spor tarihinin ilk paralimpik madalyasını 2004 Atina'da altın ve bronz madalya ile kazanarak elde etti. 39 yıllık kariyerinde, Avrupa, dünya ve paralimpik oyunlarında Türkiye’ye 56 madalya kazandıran Yamaç, 6. paralimpik oyunları kotasını elde ederek ekstra bir rekor kırmaya hazırlanıyor.

Kariyer ve Kişisel Zorluklar

1995 yılında bir operasyon esnasında mayına basarak sağ ayağını kaybeden Yamaç, 2004 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli oldu. 2002 yılında rahmetli babasıyla birlikte Bedensel Engelliler Federasyonu’nda atıcılık branşını açan Yamaç, 2 yıl atıştan uzak kaldıktan sonra Paris kotasını alarak geri döndü. Yamaç, “Ülkemi ve bayrağımı temsil etmek benim için her zaman ilk öncelikti ve hep bunun için uğraştım” dedi.

Türkiye'nin Engelli Atıcılık Başarısı

Türkiye’nin engelli atıcılıkta dünyada söz sahibi ülkelerden biri olduğunu belirten Yamaç, ciddi rakipler arasında Ruslar, Çinliler, ABD'liler ve Almanların bulunduğunu söyledi. Milli sporcular Ayşegül Pehlivanlar, Cevat Karagöl ve Çağla Baş’ın önemli başarılarını da hatırlatan Yamaç, Paris’te büyük bir başarı elde etmeyi hedefliyor.

Teknik Direktör Kadri Akgün: "Paris'te En Az 3 Madalya Bekliyoruz"

Pandemi nedeniyle hazırlık aşamasına bir yıl geç başladıklarını belirten Bedensel Engelli Para Atıcılar Teknik Direktörü Kadri Akgün, “Şimdiye kadar 7 sporcumuz kota aldı. Bu sporcuların hepsi final oynayabilecek sporcular. Paris'te en az 3 madalya bekliyoruz” ifadelerinde bulundu. Akgün, özellikle bayanlar tabanca branşında iddialı olduklarını belirtti.