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👟 Sporcumuz 🇹🇷Serkan Yıldırım, erkekler 100 metre T12 kategorisinde serisini ilk sırada tamamladı ve finale yükseldi! Tebrikler Serkan! 👏 pic.twitter.com/NUKUiJ0iOI

Serkan Yıldırım, serisini 10.89'luk derecesiyle birinci sırada tamamlayarak finale yükseldi. Genel sıralamada da ikinci olan milli sporcunun final yarışı yarın TSİ 22.08'de gerçekleştirilecek.

Fransa'da düzenlenen atletizm müsabakalarında, erkekler 100 metre T12 sınıfında elemeler yapıldı. Dünya Para Atletizm Federasyonu'nun sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına karşı Alman mahkemesinde itiraz ederek oyunlarda yarışma hakkını yeniden kazanan Serkan Yıldırım, elemelerde başarılı bir performans sergiledi.

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