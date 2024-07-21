Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan ve 33’üncüsü 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları, antik çağlardan günümüze uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Bu büyük organizasyon, sporun birleştirici gücüyle tüm dünyadan milyonlarca insanı bir araya getiriyor.

Antik Olimpiyatların doğuşu

Olimpiyat oyunlarının kökleri, milattan önce 8. yüzyıla kadar dayanır. İlk oyunlar, Mora Yarımadası'nın batısındaki Elid'in kralı Iphitos'un emriyle, Yunan mitolojisindeki tanrı Zeus onuruna Olimpiya bölgesinde düzenlendi. Başlangıçta sadece bir gün süren bu dini içerikli şenlikler, zamanla çeşitli spor dallarının eklenmesiyle beş güne çıkarıldı. Bu etkinlikler, şehir devletler arasında siyasi bir güç gösterisine dönüşse de, kazananlara ödül olarak zeytin dalından yapılmış taçlar verilirdi. Roma İmparatorluğu’nun Yunanistan’ı işgal etmesi ve İmparator I. Theodosius’un pagan ritüellerini yasaklamasıyla, milattan sonra 4. yüzyılda antik oyunlar son buldu.

Modern Olimpiyatların yeniden doğuşu

“Hayatta önemli olan zafer elde etmek değil, çabalamaktır. Önemli olan kazanmak değil, iyi mücadele etmektir.” Bu sözlerin sahibi Fransız tarihçi Pierre de Coubertin, modern olimpiyatların başlamasına öncülük etti. Coubertin, 1892’de Paris-Sorbonne Üniversitesi’ndeki konuşmasında uluslararası spor organizasyonu fikrini öne sürdü. İlk IOC toplantısı, 23 Haziran 1894’te Paris’te yapıldı ve modern olimpiyatların yeniden düzenlenmesine karar verildi. İlk modern olimpiyatlar, 1896’da Atina’da 9 branşta gerçekleştirildi.

Olimpiyatların logo ve sloganı

IOC kurucusu Coubertin tarafından 1912’de tasarlanan olimpiyat logosu, iç içe geçmiş mavi, sarı, siyah, yeşil ve kırmızı halkalardan oluşur. Bu halkalar, o dönemde oyunlara katılan tüm ülkelerin bayrak renklerini temsil eder ve ilk kez 1920 Antwerp Olimpiyatları’nda kullanılmıştır. Coubertin’in “Citius, Altius, Fortius” yani “Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü” sloganı, rekorlara meydan okuyan sporcular için bir ilham kaynağı olmuştur.

Olimpiyat marşı

Olimpiyat Marşı, 1894’teki ilk IOC toplantısında Yunan Demetrius Vikelas’ın girişimiyle şair Kostis Palamas ve operacı Spyridon Samaras tarafından oluşturuldu. Marş, ilk kez 1896 Atina Olimpiyatları’nın açılış töreninde seslendirildi ve 1958’de Tokyo’daki 54. IOC toplantısında resmi olarak kabul edildi. Marşın Türkçe çevirisi:

Ey kadim (antik) ölümsüz ruh,

Güzelliğin, yüceliğin ve hakikatin tertemiz babası

(Gökten) in, göster kendini ve şimşek gibi çak

Sahip olduğun yer ve gökyüzünün ihtişamıyla

Koşuda, güreşte ve (gülle) atmada,

Soylu yarışmaların itici gücüyle parla

Ve dalı solmayan çiçeklerle donat

Vücudunu, muktedir ve saygı duyulur yap

Ovalar, dağlar ve denizler seninle ışıldar

Eflatun beyaz büyük bir mabet gibi

Sana tapmak için bu mabede koşar

Ey her ulusun kadim ölümsüz ruhu

Paris 2024'den büyük beklenti

2024 Paris Olimpiyatları, sporun birleştirici gücüyle dünyanın dört bir yanından sporcuları ve izleyicileri bir araya getirecek. Paris, daha önce 1900 ve 1924’te de ev sahipliği yapmış olduğu olimpiyatları yeniden ağırlamanın gururunu yaşayacak. Olimpiyat ruhu, barış, dostluk ve dayanışma değerlerini bir kez daha tüm dünyaya yayacak.