Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, milli sporcularımız Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanmasıyla Türkiye için tarihi bir an yaşattı. Özellikle Yusuf Dikeç'in atış sırasındaki rahat duruşu, olimpiyatların en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Yusuf Dikeç'in rahat duruşu ve Dünya basınında yankıları

Yusuf Dikeç, müsabaka sırasında sporcuların genellikle kullandığı özel lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi teçhizatları kullanmadan atış yaptı. Tek eli cebinde olan rahat duruşu, dünya basınının dikkatini çekti ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dikeç'in bu rahat tavrı, özellikle tam teçhizatla yarışan Sırp rakibiyle kıyaslandığında daha da dikkat çekici hale geldi.

Elon Musk'tan tebrik mesajı

Yusuf Dikeç'in bu rahat duruşu, sadece spor dünyasında değil, teknoloji dünyasında da yankı buldu. SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya üzerinden Dikeç'i tebrik eden bir mesaj paylaştı. Musk, Dikeç'in özgüvenli duruşunu övgüyle bahsederek, "Gerçek bir şampiyon gibi duruş sergiliyor," ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin olimpiyat başarısı

Bu başarı, Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde kazandığı ilk madalya olarak tarihe geçti. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, nefes kesen mücadelede Sırp rakiplerine 16-14 yenilerek gümüş madalya kazandı. Ancak Yusuf Dikeç'in rahat ve özgüvenli duruşu, onu olimpiyatların en çok konuşulan sporcularından biri yaptı.