Paris 2024'Te Ilk Madalya Okçulardan Geldi

Türkiye Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncülük maçında Çin'i mağlup ederek bronz madalya kazandı. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, ülkemize okçulukta ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

Yarı finalde Fransa'ya karşı zorlu mücadele

Paris 2024'ün üçüncü gününde, Klasik Yay Erkek Milli Takımı yarı finalde Fransa ile karşılaştı. Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakada Jean-Charles Valladont, Thomas Chirault ve Baptiste Addis'in yer aldığı Fransa takımı, millilerimize zorlu anlar yaşattı.

İlk seti kazanan milliler, ikinci sette Fransa'nın eşitliği sağlamasıyla durumu 2-2'ye getirdi. Üçüncü sette 58 puanla öne geçen milli takım, skoru 4-2 yaptı. Dördüncü seti Fransa kazandı ve durum 4-4 oldu. Beşinci setin beraberlikle sonuçlanmasına karşın, merkeze yakın ok farkıyla milliler 5-4 mağlup oldu.

Hindistan'ı geçerek yarı finale yükseldik

Milli takımımız, çeyrek finalde Hindistan'la karşılaştı. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan ekip, Tarundeep Rai, Ramesh Pravin Jadhav ve Dhiraj Bommadevara'nın yer aldığı Hindistan takımını yenerek yarı finale yükseldi.

İlk seti 57-53, ikinci seti 55-52 kazanan milliler, üçüncü seti 55-54 kaybetti. Ancak dördüncü sette rakibini 57-54 mağlup ederek skoru 6-2 yaptı ve yarı finale çıktı.