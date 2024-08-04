Paris, 100 yıl aradan sonra ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nda açılış töreninden başlayarak büyük eleştiriler aldı. Sen Nehri'ndeki kirlilik, Olimpiyat Köyü'ndeki eksiklikler ve çeşitli skandallar, organizasyonun zorlu bir başlangıç yapmasına neden oldu.

Tartışmalı açılış töreni

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, geleneksel stadyum yerine Sen Nehri'nde gerçekleştirilirken, gösteriler büyük tepki topladı. LGBT propagandası içerdiği ve Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" tablosunun "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasının dine hakaret olarak yorumlanması, Hristiyan dünyasından ağır eleştiriler aldı. Tören sırasında yağan sağanak yağış ise organizasyonun aksamasına neden oldu.

Sembolik Anlarda Yaşanan Hatalar

Olimpiyat bayrağının göndere ters çekilmesi ve Türk bayrağının yanlış yükseklikte asılması gibi sembolik anlarda yaşanan hatalar, organizasyonun profesyonelliğini sorgulattı. Ayrıca Fransa, başörtüsü yasağı nedeniyle bir sporcusunun açılış törenine katılmasını engelledi.

Güney Kore skandalı

Açılış töreninde Güney Kore'nin "Kuzey Kore" olarak anons edilmesi, her iki ülkeden de tepki çekti. Bu hata, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Paris 2024 organizatörlerinin özür dilemesine neden oldu.

Yanlış marş skandalı

Güney Sudan ve Porto Riko arasındaki basketbol maçında Güney Sudan'ın yerine Sudan marşının çalınması, bir diğer büyük skandal olarak öne çıktı. Bu hata, organizatörlerin özür dilemesi ve doğru marşın çalınması ile telafi edilmeye çalışıldı.

Sen Nehri'ndeki kirlilik

Sen Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle triatlon müsabakaları ertelenmek zorunda kaldı. Nehrin temizliği için yapılan harcamalara rağmen, su kalitesinin yetersiz olması yarışmaların aksamasına neden oldu.

Kanada Kadın Futbol Takımı'nın casusluk skandalı

Kanada Kadın Futbol Takımı'nın Yeni Zelanda'nın antrenmanını drone ile gözetlemesi, büyük bir skandal yarattı. FIFA, Kanada'ya 6 puan silme cezası verdi ve teknik direktör Beverly Priestman ile antrenör ekibinden üç isme birer yıl men cezası uyguladı.

Olimpiyat Köyü'ndeki eksiklikler

Olimpiyat Köyü'nde sporcular, protein ağırlıklı yiyecek ve içme suyuna erişim konusunda sıkıntılar yaşadı. Ayrıca konforsuz yataklar ve sıcaklık sorunları, sporcuların en çok şikayet ettiği konular arasında yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ilk haftasında yaşanan bu sorunlar ve skandallarla gündeme gelirken, organizasyonun geri kalanında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.