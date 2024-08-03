Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve finale yükseldi.

Türkiye'nin Olimpiyat Yüzme tarihinde bir ilk

Tunçelli, bu başarısıyla Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale yükselen ilk sporcu oldu. En hızlı 8 sporcu arasında yer alarak finale çıkması, Türk yüzme tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.