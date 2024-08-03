Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve finale yükseldi.

2024 Paris Olimpiyatları: Erkekler Yol Bisikleti Yarışı finali başlıyor 2024 Paris Olimpiyatları: Erkekler Yol Bisikleti Yarışı finali başlıyor

Türkiye'nin Olimpiyat Yüzme tarihinde bir ilk

Tunçelli, bu başarısıyla Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale yükselen ilk sporcu oldu. En hızlı 8 sporcu arasında yer alarak finale çıkması, Türk yüzme tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ