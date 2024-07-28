Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli sporcularımız, farklı branşlarda önemli başarılar elde etti. İşte ilk günün öne çıkan performansları.

Artistik cimnastikte büyük başarı

Milli artistik cimnastikçilerimiz Adem Asil ve Ferhat Arıcan, elemelerde gösterdikleri performansla finale yükseldiler. Adem Asil halka aletinde 14.866 puanla 5. sırada, Ferhat Arıcan ise paralel barda 15.033 puanla 7. sırada yer aldı. Adem Asil 4 Ağustos'ta halka, Ferhat Arıcan ise 5 Ağustos'ta paralel barda yarışacak.

Atıcılıkta tarihi bir ilk

Kadınlar 10 metre havalı tabanca elemelerinde Şevval İlayda Tarhan, 577 puanlık derecesiyle 7. olarak finale kalan ilk Türk sporcu oldu. Final, 28 Temmuz Pazar günü TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek. Erkekler 10 metre havalı tabancada İsmail Keleş 577 puanla 10'uncu, Yusuf Dikeç ise 576 puanla 13'üncü sırada yer aldı.

Boksta heyecan verici maçlar

Hatice Akbaş, kadınlar 54 kg ilk turunda Büyük Britanyalı rakibi Charley Davison'u 3-2 yenerek ikinci tura yükseldi. Son 16 karşılaşması 30 Temmuz Salı günü yapılacak. Gizem Özer, kadınlar 60 kilo son 32 maçında İtalyan Alessio Mesiano’ya yenilerek Oyunları tamamladı. Erkekler 80 kg’da Kaan Aykutsun, İtalyan Salvatore Cavallaro'yu 4-1 yenerek son 16’ya yükseldi ve 30 Temmuz'da Kübalı Arlen Lopez Cardona ile karşılaşacak.

Judoda Salih Yıldız’dan beşincilik

Salih Yıldız, erkekler -60 kg kategorisinde çeyrek finale kadar yükseldi, ancak bronz madalya maçında Japon Ryuju Nagayama’ya yenilerek Oyunları beşinci sırada tamamladı. Tuğçe Beder ise -48 kg’da ilk turda Fransız Shirine Boukli’ye yenilerek elendi.

Diğer branşlardaki performanslar

Kürekte Elis Özbay, tek çifte elemelerinde 7:57.06'lık derecesiyle serisinde 4. oldu ve repesaj yarışına kaldı. Çeyrek finale yükselmek için repesajda ilk üçe girmesi gerekiyor.

Masa tenisinde Sibel Altınkaya, tek kadınlar son 64 turunda Lüksemburglu rakibine 4-2 mağlup olarak Oyunları tamamladı.

Yüzmede Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100 metre kurbağalama elemelerinde 1.00.36'lık derecesiyle serisinde 6., genel sıralamada 21. olarak Oyunları tamamladı.