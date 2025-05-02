Paris FC ile PSG, Fransa Kupası Kadınlar Finali'nde karşılaşıyor. Dev maç 3 Mayıs'ta saat 16:00'da beIN Sports ve beIN Connect'te yayınlanacak.

Paris FC ile Paris Saint-Germain, Fransa Kupası Kadınlar Finali'nde karşı karşıya geliyor. 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak bu önemli mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati ve kanallarını merak ediyor. Karşılaşma saat 16:00'da beIN Sports ve beIN Connect platformlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Paris FC - PSG kadınlar finali yayın bilgileri

Fransa Kupası Kadınlar Finali olan Paris FC - PSG mücadelesi, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak.

Final karşılaşması, beIN Sports ve beIN Connect üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

beIN Sports ve beIN Connect; Türksat uydusu, dijital platformlar ve internet yayın servisleri üzerinden abonelik sistemiyle erişilebilir.

Paris FC - PSG finali nerede oynanacak?

Kadınlar Fransa Kupası Final karşılaşması, Fransa'nın Calais kentindeki Stade de l'Épopée Stadyumu'nda oynanacak.