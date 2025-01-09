ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles'ın Hollywood bölgesinde başlayan şiddetli orman yangınları, hızla büyüyerek çevre bölgeleri tehdit etmeye devam ediyor. Yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilirken, can kayıplarına da dair üzücü haberler gelmeye başladı. Hollywood’un ünlü sakinlerinden Paris Hilton’un evi de yangından nasibini aldı.

"Kelimelerin ötesinde kalbim kırık"

Hilton, yangın sırasında evinin yandığını canlı yayında izledi ve sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. "Kelimelerin ötesinde kalbim kırık," diyerek duygusal bir paylaşım yapan Hilton, Malibu'daki evlerinin yanarken, aile üyelerinin ve evcil hayvanlarının güvende olduğunu belirtti.

Evlerinin yıkımını izlerken, anılarının yok olduğunu belirten Hilton, evlerinin Phoenix'in ilk adımlarını attığı ve Londra ile gelecekteki hayatlarını inşa etmeyi hayal ettikleri yer olduğunu söyledi.

"Ailem ve evcil hayvanlarım güvende, minnettarım"

Paris Hilton, kayıplarının ne kadar büyük olduğunu dile getirerek, ancak ailesinin ve evcil hayvanlarının sağ salim olduğuna şükrettiğini ifade etti. Mesajının devamında, yangından etkilenen diğer ailelere de başsağlığı diledi. "Kalbim ve dualarım bu yangınlardan etkilenen tüm ailelere gidiyor," dedi.

"Gerçek kahramanlar cesur itfaiyeciler"

Hilton, yangına müdahale eden cesur itfaiyecilere ve ilk müdahale ekiplerine de teşekkür etti. "Bu kadar çok kişinin bugün ev dedikleri yer olmadan uyandığını bilmek gerçekten üzücü," diyerek, hayatlarını tehlikeye atan bu kahramanların çalışmalarına minnettarlığını belirtti.

Hilton, tüm kalbiyle herkese güç gönderdi ve yangınların bir an önce kontrol altına alınması dileğinde bulundu.