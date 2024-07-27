Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, tartışmalı sahneleri ile gündeme oturdu. Sen Nehri'nde gerçekleştirilen açılış töreninde 6 bin 800 sporcu, 85 tekneyle 6 kilometrelik güzergahta geçit yaptı. Yaklaşık 4 saat süren tören, canlı performanslar ve videolarla desteklendi ve dünya genelinde televizyonlardan izlendi.

Drag Queen gösterisi ve son akşam yemeği tasviri

Törende yer alan performanslar arasında en dikkat çekeni, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileriyle yediği "Son Akşam Yemeği" tablosunun "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasıydı. Bu performans, LGBT propagandası yapıldığı ve dine hakaret edildiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu. Fransa Katolik Kilisesi'ne ait sosyal medya hesaplarından, Olimpiyat Oyunları açılış törenine ilişkin Fransız piskoposların görüşü paylaşıldı. Açıklamada, törenin Hristiyanlıkla alay eden sahneler içerdiği belirtilerek derin bir üzüntü ifade edildi.

Dini tepkiler ve eleştiriler

Açıklamada, Hristiyanlıkla alay eden sahnelerin yer aldığı törenin, tüm kıtalardaki Hristiyanları incittiği vurgulandı. Fransız piskoposlar, diğer din mensuplarının Hristiyanlarla dayanışma içinde olduğunu belirterek teşekkür etti. Avrupa Parlamentosu'nun aşırı sağcı Fransız üyesi Marion Marechal, X hesabından yaptığı açıklamada, açılış töreninde yer alan "drag queen" performansının tüm Hristiyanları incittiğini belirtti ve bu durumun solcu bir azınlığın provokasyonu olduğunu savundu. Marechal, bu olayın kendisini temsil etmediğini ve "Benim adıma değil" etiketini paylaşarak tepki gösterdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili milletvekili Laure Lavalette de X hesabından, "Son Akşam Yemeği" tablosunun performansının yer aldığı bir resmi paylaşarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben, bu performansın gerçekten gerekli olup olmadığını sorguladı.

Suç duyurusu ve uluslararası tepkiler

Fransız avukat Fabrice di Vizio, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan tablonun "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasına ilişkin 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Di Vizio, Katolik olarak Tanrı önünde yemin ederek bu durumu şikayet edeceğini ve tüm Hristiyanları manevi zararın giderilmesi için kendisine katılmaya davet etti.

Fransa dışından da tepki geldi. ABD'nin Minnesota eyaletinden Winona-Rochester Piskoposu Robert Barron, Paris'teki törende "Son Akşam Yemeği" ile dalga geçildiğini belirterek bu görüntülerin tüm dünyaya yayıldığını ifade etti. Barron, Fransa'nın Hristiyanlığın merkezinde yer alan son akşam yemeğiyle dalga geçtiğini ve Hristiyanların sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Drag Queen gösterisi ve son akşam yemeği tasviri

Törende yer alan performanslar arasında en dikkat çekeni, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileriyle yediği "Son Akşam Yemeği" tablosunun "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasıydı. Bu performans, LGBT propagandası yapıldığı ve dine hakaret edildiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu. Fransa Katolik Kilisesi'ne ait sosyal medya hesaplarından, Olimpiyat Oyunları açılış törenine ilişkin Fransız piskoposların görüşü paylaşıldı. Açıklamada, törenin Hristiyanlıkla alay eden sahneler içerdiği belirtilerek derin bir üzüntü ifade edildi.

Dini tepkiler ve eleştiriler

Açıklamada, Hristiyanlıkla alay eden sahnelerin yer aldığı törenin, tüm kıtalardaki Hristiyanları incittiği vurgulandı. Fransız piskoposlar, diğer din mensuplarının Hristiyanlarla dayanışma içinde olduğunu belirterek teşekkür etti. Avrupa Parlamentosu'nun aşırı sağcı Fransız üyesi Marion Marechal, X hesabından yaptığı açıklamada, açılış töreninde yer alan "drag queen" performansının tüm Hristiyanları incittiğini belirtti ve bu durumun solcu bir azınlığın provokasyonu olduğunu savundu. Marechal, bu olayın kendisini temsil etmediğini ve "Benim adıma değil" etiketini paylaşarak tepki gösterdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili milletvekili Laure Lavalette de X hesabından, "Son Akşam Yemeği" tablosunun performansının yer aldığı bir resmi paylaşarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben, bu performansın gerçekten gerekli olup olmadığını sorguladı.

Suç duyurusu ve uluslararası tepkiler

Fransız avukat Fabrice di Vizio, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan tablonun "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasına ilişkin 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Di Vizio, Katolik olarak Tanrı önünde yemin ederek bu durumu şikayet edeceğini ve tüm Hristiyanları manevi zararın giderilmesi için kendisine katılmaya davet etti.

Fransa dışından da tepki geldi. ABD'nin Minnesota eyaletinden Winona-Rochester Piskoposu Robert Barron, Paris'teki törende "Son Akşam Yemeği" ile dalga geçildiğini belirterek bu görüntülerin tüm dünyaya yayıldığını ifade etti. Barron, Fransa'nın Hristiyanlığın merkezinde yer alan son akşam yemeğiyle dalga geçtiğini ve Hristiyanların sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.