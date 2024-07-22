26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10 bin 500 atlet yarışacak. Türkiye'yi atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, halter, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında sporcularımız temsil edecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına kısa süre kala, milli sporcularımız 14 branşta toplam 67 kota aldı. Tokyo 2020'de madalya kazanan sporculardan boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, okçulukta Mete Gazoz, güreşte Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 için Türkiye'ye kota kazandırdı.

Ancak, 2020 Tokyo'da karatede madalya kazanan 4 sporcu, bu branşın Paris 2024'te yer almayacak olması nedeniyle olimpiyatta mücadele edemeyecek.

Kadın sporcu sayısı daha fazla

Türkiye, 18 branşta 54 kadın ve 48 erkek sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Londra 2012'den sonra Paris'te de kadın sporcu sayısı erkeklerden fazla olacak.