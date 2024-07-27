Avustralyalı çim hokeyi oyuncusu Matt Dawson, Paris Olimpiyatları'na katılma arzusu nedeniyle sıra dışı bir karar aldı. Sağ el parmağının üst kısmını kestiren Dawson, bu radikal hamlesiyle spor dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı. 30 yaşındaki sporcu, sakatlığının iyileşme süreciyle başa çıkabilmek için böyle bir yol seçti.

Matt Dawson, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışmak için cesur bir hamlede bulundu. İki hafta önce Perth'teki antrenman sırasında sağ el parmağını kıran Dawson, doktorların iyileşme sürecinin uzun süreceğini belirtmesinin ardından dikkat çekici bir çözüm buldu. Kırık parmağının üst kısmını eklem yerinden kestiren Dawson, bu radikal kararıyla spor dünyasında şaşkınlık yarattı.

Dawson, "Bu benim son olimpiyatım olabilir ve ödemem gereken bedel parmağımın üstünü almaksa, ben de bunu yaparım" diyerek kararının arkasındaki motivasyonu açıkladı. Bu eşi benzeri görülmemiş hareket, Dawson'ın Olimpiyatlara olan bağlılığını ve kararlılığını gözler önüne serdi.

Dawson, sakatlığının ardından soyunma odasında parmağını görünce bayıldığını ve bu travmanın etkilerini yaşadığını belirtti. Ameliyat olsa bile parmağının tam işlevini kazanamayabileceği endişesini taşıdığını ifade etti. Buna rağmen, Dawson sakatlığının üzerinden 16 gün geçmesinin ardından, Arjantin'e karşı oynayacağı maçta takımıyla birlikte sahada olacak. Bu durum, Dawson'ın hem fiziksel hem de psikolojik olarak ne kadar zorlu bir süreçten geçtiğini gösteriyor.