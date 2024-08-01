Cezayirli boksör Imane Khelif, 2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar ağır sıklet boks kategorisinde tartışmalı bir galibiyet elde etti. İtalyan rakibi Angela Carini, maçın sadece 46. saniyesinde ringden çekilerek Khelif’in galip gelmesine neden oldu. Bu kısa sürede sona eren maç, boks dünyasında büyük yankı uyandırdı ve Khelif’in katılımı üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Yüksek testosteron tartışmaları

Khelif, 2023 yılında yüksek testosteron seviyeleri nedeniyle diskalifiye edilmişti. Bu olay, sporcular arasında adil rekabet ve cinsiyet kimliği konularında birçok soru işareti doğurmuştu. Khelif'in bu galibiyeti, özellikle İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi’nin, “Sporun en yüksek değerlerini temsil eden bu etkinlikte, kadın ve erkek sporcuların güvenliği ile adil rekabete saygı garanti altına alınmalıdır,” şeklindeki açıklamasıyla gündeme geldi.

Carini’nin açıklamaları

Maçın ardından gözyaşları içinde açıklama yapan İtalyan boksör Carini, “Burnuma ikinci darbeyi aldım ve canım çok acıdı, devam etmek istemedim. Olimpiyatları kazanmak için buradaydım. Vazgeçmek bir teslimiyet değil, olgunluk göstergesiydi,” dedi.

Khelif’in kimliği üzerine tartışmalar

Cezayirli boksör Khelif’in sözcüsü Rosario Coco, Khelif'in bir erkekten geçiş yapmadığını, aksine “interseks olarak doğduğunu” belirtti. Coco, “Kendisi her zaman bir kadın olarak sosyalleşmiş ve spor yapmış bir interseks birey,” ifadesini kullandı.

Gelecek için belirsizlikler

Khelif ve Lin Yu-Ting’in bu turnuvada yer almasından memnun olmayan Paris Boks Birimi’nin, rekabetin nasıl devam edeceğine dair belirsizlikler sürüyor. İki sporcu tekrar yarışır ve rakiplerinden biri sakatlanırsa, boks camiasından ciddi tepkiler gelebilir.

Busenaz Sürmeneli ile olası karşılaşma

Öte yandan, son Olimpiyatlarda altın madalya kazanan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin, Khelif ile karşılaşma ihtimali de dikkat çekiyor. Sürmeneli, çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile ringe çıkacak. Bu karşılaşma, iki sporcu arasında yaşanacak olası bir rekabetin ne yönde gelişeceğini merakla bekleyenleri daha da heyecanlandırıyor.