Paris 2024 Olimpiyatları'nda yapılacak ilk triatlon antrenmanı, Seine Nehri'nde oluşan kirlilik nedeniyle iptal edildi. Organizatörler, sporcuların sağlığına öncelik vererek bu kararı aldıklarını belirtti.

Seine Nehri'ndeki kirlilik ve nedenleri

Cuma günü Paris'te gerçekleşen şiddetli sağanak yağışlar, şehirdeki kanalizasyon sisteminin tıkanmasına neden olarak arıtılmamış atık suların Seine Nehri'ne karışmasına yol açtı. Bu durum, triatlon ve maraton yüzme yarışlarının yapılacağı nehrin su kalitesini olumsuz etkiledi. Organizatörler, yapılan su testlerinde fekal madde göstergesi olan E.Coli bakterisinin kabul edilebilir limitlerin 10 katına kadar yükseldiğini belirtti.

Organizatörlerin açıklamaları ve alternatif planlar

Paris 2024 organizatörlerinden Tony Estanguet, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şiddetli yağmurdan sonra etkinlikleri 24 ile 48 saat ertelememiz gerekebileceğini biliyoruz" dedi. Organizasyon ekibi, sporcuların sağlığının öncelikli olduğunu vurgularken, yüzme ayağının iptali durumunda triatlon etkinliklerinin diğer bölümleri olan koşu ve bisiklet yarışlarının planlandığı gibi devam edeceğini açıkladı.

Olası çözümler ve alternatif yerler

Olimpiyat organizatörleri, yağmur yağışlarının devam etmesi durumunda yüzme etkinliklerini birkaç gün erteleme veya iptal etme seçeneklerini değerlendiriyor. Ayrıca, yüzme etkinliklerinin Paris'in doğusundaki Marne Nehri üzerindeki Vaires-sur-Marne'a taşınması da olasılıklar arasında yer alıyor. Bu karar, sporcuların güvenliği ve etkinliklerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.

Bu gelişme, Paris 2024 Olimpiyatları'nın çevresel ve altyapısal zorluklarını bir kez daha gündeme getirdi. Sporcuların güvenliği için alınan bu önlemler, organizasyonun profesyonelliğini ve sporculara verdiği değeri yansıtıyor. Triatlon ve maraton yarışlarının geleceği, Seine Nehri'nin su kalitesine bağlı olarak şekillenecek.